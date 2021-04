TV Cultura transmite série documental sobre Allan Kardec

CB Correio Braziliense

A série Em busca de Kardec vai ser transmitida pela TV Cultura nesta quinta-feira (29/04), a partir das 23h, e traz uma abordagem filosófica em relação às pesquisas do ilustre educador francês e codificador do espiritismo. São oito episódios documentados por Karim Akadiri Soumaïla, cineasta francês radicado no Brasil.

Diretor, protagonista e roteirista do seriado, Karim ressignifica o luto pela perda repentina de sua filha, Ifa, buscando um caminho espiritual. A história do personagem-narrador passa por França, Suíça e Brasil e tem a contribuição de historiadores, sociólogos, antropólogos e médiuns.

Em Paris, Soumaïla descobre que o poeta Victor Hugo recorreu às mesas girantes após a morte repentina da filha Léopoldine. Em Lyon, ele entrevista adeptos e pesquisadores do kardecismo.

Na Suíça, o diretor visita o castelo de Yverdon, onde o menino Hippolyte Léon Denizard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec, estudou com o educador Johann Heinrich Pestalozzi.

Na passagem pelo Brasil, o viajante conhece o legado dos guardiões Kardecistas, entre eles o médium Chico Xavier. Além de constatar divergências em diferentes correntes existentes no país, Karim também dialoga com estudiosos do sincretismo afro-brasileiro, do Candomblé e da Umbanda, para compreender as filosofias pós-morte no Brasil.

Diretor

De origem afro-caribenha, com raiz yorubá do Benin, Karim Akadiri Soumaïla tem filmografia que inclui produções como documentário sobre o cineasta norte-americano Brian de Palma, L’incorruptible, e o longa-metragem Villa Belle France, assistido por mais de quatro milhões de espectadores.

No Brasil, dirigiu A Retomada, documentário sobre o cinema nacional, e o seriado documental sobre fotografia de moda Fashion click. Ao longo da carreira no audiovisual, conquistou o Prêmio da Casa dos escritores franceses e o prêmio Villa Medicis.



Em busca da Kardec

Karim Akadiri Soumaïla. TV Cultura, 29 de abril, a partir das 23h.