Paizão Records: Babu Santana lança selo musical para novos artistas

CB Correio Braziliense

Lançamento foi marcado pela divulgação da faixa a 'Prioridades pra quem?'. - (crédito: Christoffer Pixinine/Divulgação)

O ator e ex-BBB 20, Babu Santana, lançou, nesta terça-feira (27/4), o selo musical Paizão Records por meio da faixa de estreia Prioridades pra quem?. Interpretada pelos artistas Lacerda, Kowl, Mc Estudante e Manu, com colaboração do próprio Babu, a faixa está disponível nas plataformas digitais, acompanhada do clipe. O registro audiovisual foi feito na casa do cantor com uma equipe técnica formada pela própria família, após todos realizarem teste de covid-19.

O nome do projeto é uma referência ao apelido carinhoso que Babu recebeu em sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil. O intuito é garantir maior visibilidade para artistas jovens do cenário do trap, funk e rap. Durante o período de pandemia, os novos expoentes dos gêneros não tiveram condições de gravar as composições em estúdio ou investir em lançamentos.

Em legenda de um teaser lançado nas redes, Babu escreveu: "Já falei aqui algumas vezes o quanto quero continuar ajudando a galera da quebrada! Deus me deu a oportunidade de expandir meu trabalho e poder ajudar pessoas, que é algo que quero fazer pelo resto da vida, então uni duas coisas que amo: música e empreendedorismo, para criar a Paizão Records @paizaorecords021, meu mais novo selo, onde vou lançar alguns jovens que estão doidos pra mostrar seu trabalho, mas como a gente sabe, não é fácil obter destaque nesse meio, né?".

O estreia do selo por meio dessa primeira canção veio em forma de desabafo sobre a realidade da pandemia e da vacinação no país, principalmente sob o ponto de vista de pessoas das periferias. As próximas três produções serão lançadas a cada vinte dias. Em seguida, os lançamentos ocorrerão mensalmente.