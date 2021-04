Caso de Britney Spears ganha mais um capítulo

CB Correio Braziliense

A história da tutela da cantora é tema de dois documentários - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na terça-feira (27/4), o advogado da cantora Britney Spears, Samuel D. Ingham III, solicitou uma audiência no tribunal, a pedido da própria cantora, para falar pessoalmente sobre o atual status de sua tutela pessoal e de patrimônio, que está em vigor desde 2008.

O pedido de audiência foi aceito pela juíza do caso, Brenda Penny, e marcado para o dia 23 de junho. Será uma audiência adicional sobre o caso, que será julgado em julho. Essa será a primeira vez que Britney Spears falará sobre sua tutela em um tribunal desde que a disputa judicial começou.

Britney Spears está em um regime de tutela há 13 anos, no qual seu pai, Jamie Spears, ocupa o cargo de tutor. No caso, a cantora pede o afastamento do pai e o controle da sua vida pessoal e financeira. O caso já gerou dois documentários. Um deles, realizado pela BBC, deve estrear em maio. No início do ano, foi lançado o documentário Framing Britney Spears: a vida de uma estrela, do New York Times, que aborda a situação de tutela vivida pela cantora.