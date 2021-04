Em formato voz e violão, artista baiano Luiz Caldas realiza primeira live

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/Rafael Martins)

O artista baiano Luiz Caldas decidiu finalmente animar os fãs e realizar uma live durante a pandemia. Pela primeira vez, o músico fará um show no formato voz e violão trazendo uma versão intimista para grandes sucessos da carreira e promete reviver clássicos, mostrar algumas das novas canções e, é claro, matar a saudade do público.

O show será realizado neste sábado (1º/5), às 21h, no canal MPB Play no YouTube. A apresentação integra o projeto MPB em Movimento, que percorre cidades do Norte e Nordeste, agora em formato digital. A live do criador da Axé Music vai coincidir com o lançamento de Esperança, o 111º álbum do projeto de lançamentos mensais, que o músico realiza desde 2013.

Na sexta-feira (30/4), o projeto MPB em Movimento também vai realizar às 20h uma live da cantora pernambucana Sônia Sinimbu, pelo Instagram. A cantora iniciou a trajetória na década de 1980, período de grande efervescência cultural em Recife. Para a apresentação, Sônia traz clássicos da Música Popular Brasileira acompanhada ao violão, além de composições de autores locais como Vírgula, Quando a canção acaba e Cigarra Matinal.

Sobre o projeto

Para a retomada digital, o projeto mantém a essência de conectar um artista local e uma atração nacional. Em duas décadas o projeto já levou a diversas cidades grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Lenine, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Teresa Cristina, Paulinho Moska, 14 Bis, Moraes Moreira, Rosa Passos e Luiz Melodia. São mais de 500 shows, 20 cidades percorridas e mais de 1 milhão de espectadores nas apresentações.

MPB em Movimento é uma realização da Caderno 2 Produções com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei federal de Incentivo à Cultura - Ministério do Turismo. No 23º ano, é o nome atual do projeto MPB Petrobras, que segue com patrocínio da empresa em sua versão digital e ampliada. A primeira etapa do projeto precisou ser interrompida devido a pandemia do coronavírus.