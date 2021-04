Cristiano Ronaldo compra apartamento mais caro de Lisboa

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo decidiu investir em mais um imóvel e adquiriu nova casa em Lisboa, Portugal. De acordo com o jornal espanhol 20 minutos, o apartamento, de quase sete milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões), tem quase 300m² e fica localizada na Rua Castilho, um dos lugares favoritos das celebridades que costumam investir ali.

Além de vários quartos, banheiros com jacuzzi e ginásio, a propriedade tem uma piscina interior com hidromassagem e uma piscina exterior, sala de cinema e sala de jogos. Na cobertura, a casa conta ainda com uma piscina com borda infinita e em torno dela, uma área de relaxamento.

Com fachada de mármore branco, o apartamento chama atenção de quem passa. Localizado no 20º andar, o prédio conta com bloco de 14 apartamentos, tendo vista de 360º. Ainda de acordo com o jornal, o apartamento foi decorado por Georgina Rodriguez, que focou em alguns tons de nude e alguns tons mais escuros.