Anitta lança clipe de 'Girl from Rio' no TVZ, do Multishow

CB Correio Braziliense

(crédito: Sergi Alexander/Getty Images)

O tão aguardado Girl from Rio, novo single de Anitta, poderá ser ouvido nesta quinta-feira (29/04) nas plataformas digitais. O clipe, que também guarda grandes expectativas no mundo pop, sai na sexta-feira (30/04), mesmo dia em que Anitta vai comandar o programa musical TVZ, do Multishow, às 18h30, diretamente de Miami, em uma ação inédita e exclusiva de divulgação do novo trabalho. Além do TVZ, o clipe também estará disponível no YouTube.



Afterparty



Mesmo depois da publicação do clipe, a divulgação não vai parar. Logo após a estreia, na sexta-feria (30/04), a carioca comandará um after party transmitido ao vivo pelo YouTube. No entanto, a live será exclusiva para assinantes do YouTube premium, que custa R$20,90 por mês.

A boa notícia para aqueles que não querem perder por nada essa celebração é que é possível assistir gratuitamente. A plataforma oferece dois meses de teste grátis.



Expectativa



Responsável pela divulgação das paradas britânicas, o Official charts publicou uma resenha do novo single de Anitta. O título do texto adianta que a canção tem“uma grande energia de música do verão de 2021”. A estação mais quente do ano começa em junho no hemisfério norte.



A matéria também revela alguns versos da música: "let me tell you about a different Rio / the one I’m from but not the one that you know". Traduzindo seria: "deixe-me contar para você sobre um Rio diferente/ daquele de onde sou e você não conhece", o que confirma a proposta da artista de jogar luz no Rio de Janeiro que fica longe dos cartões postais, bem como os personagens que constroem a cidade todos os dias. O clipe terá cenas no Piscinão de Ramos, localizado no subúrbio carioca.



Girl from Rio é a faixa título do próximo álbum de Anitta, que deve ser lançado ainda este ano, sem data definida. Estará presenta no trabalho o hit Me gusta, que a cantora gravou com a rapper Cardi B.