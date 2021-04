BBB21: Eliminação da Pocah em clima de despedida nem animou os memes de sono

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Com apenas cinco dias de duração, o Big Brother Brasil 21 eliminou mais um participantes — com a edição mais voltada para o fim do programa (na próxima terça). Dessa vez, quem deixou a nave mais louca do país (essa foi para os velhinhos bbbezero) foi Pocah, com 73,16 % dos votos.



Na contagem regressiva para o final, o BBB21 então fica com Gil, Camilla, Fiuk e Juliette.

Histórico

É impossível não comentar a presença de Pocah sem brincar um pouco com os memes sobre dormir. O tempo de colchão da sister virou quase uma marca registrada, mas é claro que a história da Pocah vai além das brincadeiras.

Talvez a artista tenha sido uma das que mais “transitaram” entre os grupos da casa. No começo mais próxima de outros artistas da música, Pocah chegou aos últimos dias na casa bem próxima do instrutor de crossfit, Arthur.

Importante lembrar que a funkeira também protagonizou uma das maiores brigas da edição, contra Gil (com que ficou trocando votos até o final), em que foi chamada de “busgalho”.