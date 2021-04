BBB21: Susana Vieira alfineta sertanejo: "Juliette não é pro seu bico, Rodolffo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Gshow)

Susana Vieira mostrou a todos que está acompanhando o Big Brother Brasil (BBB21) após se pronunciar sobre Rodolffo. Em entrevista, o sertanejo se surpreendeu com fala de Juliette, que afirmou que ficaria com ele. "Posso conversar com ela. Acho ela bonitinha. Sempre elogiei o seu cabelo lá dentro", comentou o cantor.

Após a fala ser compartilhada nas redes sociais, a atriz pareceu não estar conformada e se pronunciou sobre a fala: "Bonitinha', Rodolffo? Se toca, amigo! Ela não é pro teu bico pretensioso não! Rainha da porr* toda!".

A Susana Vieira brava com o Rodolfo porque ele falou que a Juliette era “bonitinha” KKKKKK pic.twitter.com/ovQmxmtwiQ — ???????????????????????????????????????????? (@eukarlafontes) April 29, 2021





Na mesma entrevista, Rodolffo confirmou que está solteiro. Os fãs ficaram eufóricos recentemente após ele comentar na foto de uma ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider, elogiando o boné que ela estava usando: "Que boné lindoooo!". O acessório é igual ao que o sertanejo deixou para Caio, após ser eliminado do programa.