Projeto Ocupação Horizontal homenageia trabalhadores da cultura

Martinha do Coco está na programação do festejo

O projeto Ocupação Horizontal do complexo cultural de Planaltina vai fazer uma live de encerramento para homenagear os trabalhadores da cultura. A iniciativa oferece oficinas com mestres da cultura popular do Distrito Federal e de outros lugares do Brasil. Devido à pandemia, este ano as aulas foram gravadas e disponibilizadas de forma on-line para os alunos. Para encerrar a edição, o show virtual, que acontece neste sábado (1/05), será transmitido no canal oficial do projeto no YouTube, a partir das 17h.

A programação conta com o grupo Comboio percussivo que, com seus tambores afro mineiros vai passear pelo samba-reggae, afoxé e pop; o consagrado sambista, Seu Estrelo; o grupo Maracatu Leão da Campina, conhecidos como a nação de maracatu; Martinha do Coco, com sua clássica roda de samba; e o mestre Chico Macedo, com seu tambor de crioula.

Com duração de duas horas, o festejo vai encerrar a série de nove oficinas oferecidas pelo projeto durante a edição de 2021 com uma homenagem aos profissionais da cultura que tiveram que se reinventar devido à pandemia da covid-19. Rodrigo Werneck é o idealizador do projeto. Todas as oficinas estão disponíveis de forma gratuita no canal do YouTube da Ocupação Ocidental e contam com tradução em libras de Virgílio Soares.

Serviço - Festejo de encerramento Ocupação Horizontal

Sábado (01/04), às 17hs