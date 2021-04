Ariana Grande lança vídeo com letras e dança de 'pov'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Ariana Grande lançou,nesta sexta-feira (30/4), um vídeo com dança e letras da música pov no canal do YouTube. A data marca seis meses do lançamento do álbum positions, do qual a faixa faz parte. A cantora usou as redes sociais para divulgar o novo vídeo e agradecer pelo apoio dos fãs.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

“Feliz seis meses de positions! Muito obrigada pelo amor e apoio consistentes que vocês mostraram a este álbum! Estou mais do que grata. O lyric video e de dança de pov foi lançado agora com alguns artistas incríveis que adoro“, escreveu Ariana Grande na legenda. Assista ao clipe.

O vídeo conta com dois dançarinos que representam um casal LGBTQI+. Ambos fazem uma dança contemporânea inspirada na faixa, que é uma das favoritas dos fãs da cantora. A música pov não foi lançada como single, mas é atualmente a 15ª música mais tocada nas rádios dos Estados Unidos.