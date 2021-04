'Among us' chega ainda este ano para PS4 e PS5, com conteúdo exclusivo

MA Mariana Araújo*

Os que confiam nos amigos, os mentirosos de plantão e os que passam o tempo todo fazendo task, podem se alegrar (ou não) com o comunicado da PlayStation na última quinta-feira (29/4): Among Us vai estar disponível para PS4 e PS5 ainda este ano.

Convocação de reunião – Among Us chega este ano para PS4 e PS5 com conteúdo exclusivo de Ratchet & Clank: https://t.co/oSgOztnFQg pic.twitter.com/UjDczqZpqv — PlayStation Brasil (@PlayStation_BR) April 29, 2021

Em seu blog, a empresa disse ter se baseado em um jogo que um dos cofundadores jogava quando criança. "Cartas de função eram distribuídas e os jogadores vagavam por uma casa, sem rumo, enquanto outra pessoa secretamente matava os jogadores, desenhando um dedo ao redor do pescoço deles. Ele adorava essa ideia de alguém tentando se misturar", detalha o texto.

"A ideia central ainda está presente em Among Us, mas queríamos aliviar a necessidade de criar um modelo de casa interessante e ter alguém vagando por um ambiente entediante, então foi aí que o tema espacial surgiu. O jogo passou por diversas mudanças de design até chegar onde está, e estamos felizes que ele conquistou tanta gente."

Apesar da novidade e de toda empolgação por parte da PlayStation, internautas se mostraram desconfiados quanto ao jogo e seus valores.

Oiê Playstation como vc tá minha queria? Então o among vai ser pago? Vc podia dar na plus né, bjo! saudades. — Ináciobsantos (@inaciobsantos) April 29, 2021

No PC é pago, no Switch é pago. Só no mobile que não. Vai ser pago — Jedi Mongoliano (@MGLRafistoss) April 30, 2021

Conteúdo exclusivo

A edição de PS4 e PS5 de Among Us terá skin, chapéu e mascote exclusivos inspirados no jogo Ratchet & Clank. Enquanto o tripulante usa a roupa de Ratchet, o mascote faz o papel do pequeno robô Clank. As roupas fazem referência ao novo game da franquia, Ratchet & Clank: Rift Apart, que chega ao PlayStation 5 em 11 de junho.

Among Us

O jogo on-line, desenvolvido pelo estúdio de jogos estadunidense InnerSloth, foi lançado em 2018 para os dispositivos Android, iOS e Microsoft Windows, mas ganhou popularidade somente em 2020 devido à quantidade de streamers na Twitch e no YouTube.

A repercussão do jogo fez com que fosse anunciada uma sequência, Among Us 2, cancelada um mês depois, quando a equipe mudou o foco para o jogo original.

O jogo foi bem recebido por sites de jogos eletrônicos e o preço baixo e a diversão foram pontos positivos para a popularidade, mas a jogabilidade como tripulante, a estabilidade e as propagandas receberam críticas.

Atualmente, o jogo pode ser baixado no PC (Steam e Epic Games Store), Nintendo Switch e celulares Android e iPhone (iOS).

Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer