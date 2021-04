Compositor japonês de Dragon Ball, Shunsuke Kikuchi morre aos 89 anos

MA Mariana Araújo*

(crédito: Fox Filmes/Divulgação)

O músico e compositor Shunsuke Kikuchi morreu no sábado (24/4), aos 89 anos, em um centro médico em Tóquio. Conhecido por compor canções para a série Dragon Ball, Kikuchi estava passando por tratamento médico para pneumonia aspirativa e teve um funeral fechado, somente com familiares, segundo o site Oricon News.

Pneumonia por aspiração ocorre quando se respira algo ao em vez de engolir. Os germes de partículas alimentares, saliva, vômito ou outras substâncias podem infectar as vias aéreas e levar à pneumonia.

Kikuchi nasceu em novembro de 1931, na cidade de Hirosaki, distrito de Aomori, cerca de 720 quilômetros distante de Tóquio. Sua estreia na profissão como compositor foi após a criação da trilha de Hachininme no Teki, em 1961. Pouco tempo depois, ele assegurou contratos com empresas como Toei e Shochiku.

Sua consolidação veio por meio da canção Let’s Go! Rider Kick, que introduziu episódios da franquia Kamen Rider.

A partir daí, Shunsuke Kikuchi cresceu em status no mercado musical com as produções como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, vários filmes do monstro Gamera, Tiger Mask, Tenchi in Tokyo e diversos outros projetos de anime e tokusatsu.

Kikuchi também foi bastante elogiado pelo seu trabalho, obtendo prêmios como o de melhor música no 6th Japan Academy Prize (1983) e o prêmio por vida e obra na 57ª edição do Japan Record Awards (2015). Naquele mesmo ano, ele anunciaria a sua aposentadoria para lidar com uma doença crônica não detalhada.

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer