HBO Max terá mais de 100 títulos originais voltados a latinos

CB Correio Braziliense

(crédito: WarnerMedia)

A Warner Media reafirmou nesta quinta-feira (29/4) a chegada da plataforma de streaming HBO Max à América Latina e Caribe em junho de 2021. O destaque veio por meio do anúncio de mais de 100 produções originais voltadas ao público latino nos próximos dois anos, sob a marca Max Originals. Alguns dos títulos poderão ser conferidos pelo público latino ainda este ano.

"Com a HBO Max apresentamos uma plataforma nova e superior que tem o compromisso de contar as melhores histórias gerando experiências e emoções em nosso público na América Latina. Atualmente, estamos trabalhando em produções que abrangem os mais diversos gêneros e formatos, com histórias locais de todos os tipos, reforçando nosso compromisso com as comunidades, com grandes talentos latino-americanos e, definitivamente, com a nossa audiência, e isso é só o começo", garantiu Tomás Yankelevich, diretor de conteúdo da WarnerMedia América Latina em material de divulgação.

Das 100 produções, 33 já estão em andamento e alguns títulos poderão ser conferidos ainda este ano com exclusividade pela plataforma. No catálogo, será possível encontrar séries de ficção, filmes, documentários, especiais e reality shows, além de produções originais já anunciadas como a comédia de ação Bunker (México); o drama romântico e familiar contemporâneo Amarres (México), o drama jovem e musical Días de gallos (Argentina); e Os ausentes (Brasil), série dramática que conta a história de uma agência responsável por procurar pessoas desaparecidas.

Entre os novos anúncios estão Bilardo, o médico do futebol (Argentina), série documental de quatro episódios que trará depoimentos das figuras mais importantes da Argentina e do futebol; e O livro dos sustos de Frankelda (México), uma coletânea de contos de terror para crianças, produzida em stop-motion e criada pelo Cinema Fantasma.



Além dessas, o público confere na plataforma de streaming, as produções mais famosas de marcas como HBO, DC Universe, Warner Bros e Cartoon Network.