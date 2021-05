Perfil da Netflix nas redes sociais surpreende ao citar Juliette, do BBB21

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O perfil da Netflix nas redes sociais é conhecido por posts engraçadinhos e por citar pessoas que nem sempre fazem parte do elenco das produções do catálogo da plataforma de streaming. Neste domingo (2/5), a escolhida foi Juliette, semifinalista do BBB21 e favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Comemorando aqui antes que a @juliette me passe no Instagram. Eu amo vocês", escreve o perfil da plataforma na legenda de uma arte que mostra os cactos, símbolo da fervorosa torcida de Juliette na internet. A arte ainda vem com a #teamnetflix, alusão às torcidas dos brothers nas redes sociais.

O BBB21 termina na próxima terça-feira (4/5) e define os finalistas no programa deste domingo (2/5). O ator e cantor Fiuk já um dos três finalistas por ter vencido uma prova de resistência durante a semana. As outras duas vagas estão entre Juliette, Gilberto e Camilla.