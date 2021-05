BBB21: Justin Bieber, Tiësto, David Guetta e Luan Santana estão entre as atrações da festa de hoje

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / ROBYN BECK)

A festa deste sábado (1º/5) no BBB21 vai contar com shows nacionais e internacionais. O line-up é digno de um grande festival e certamente vai deixar os semifinalistas do reality show animados. Entre os quatro que ainda estão no jogo, Fiuk já é finalista. Camilla, Gil e Juliette disputam as outras duas vagas na grande final.

Os shows serão remotos, devido à pandemia. O quarteto poderá dançar ao som de Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta. Os artistas nacionais serão Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão. A decoração terá como tema os bastidores da televisão.