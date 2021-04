Surpresa: Pocah é pedida em casamento durante entrevista no "Mais você"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

O tradicional café na manhã no Mais Você desta sexta-feira (30/4) foi um pouco mais agitado do que o normal. Ana Maria Braga recebeu Pocah, recém eliminada do Big Brother Brasil (BBB21). Entre muitas lágrimas, a funkeira falou sobre a trajetória dentro do programa e teve ainda fortes emoções durante a conversa.

O parceiro da cantora, Ronan, decidiu fazer uma surpresa. Além de gravar um vídeo reforçando todo o amor que sentia, o produtor musical apareceu durante a entrevista e, de joelhos, a pediu em casamento: "É a pessoa mais importante da minha vida, temos uma conexão muito forte. Agora é só matar as saudades, não vou te soltar nunca mais".

Pocah se surpreendeu e afirmou que o noivo é muito tímido e que não imaginaria ele fazendo algo assim. "Tô noiva, real, vamos casar!", gritou a cantora, emocionada. A apresentadora também se emocionou e parabenizou o casal.

PEDIDO DE CASAMENTO AO VIVO, EU VÔ INFARTAR ???????????? #MaisVocê #CaféComEliminado #BBB21



POCAH NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/91tV3CR4Bk — TV Globo em ???? (@tvglobo) April 30, 2021





Permanência na casa



"Eu estava sentindo que ia sair desde a formação do paredão. Não agi por estratégia, não sabia o que estava fazendo. Se eu tivesse seguido o meu coração, seria diferente, em vez de ter salvado o Fiuk deveria ter salvado o Gil. Espero que as pessoas vejam o quanto foi difícil para mim. Poderia ter agido diferente, me arrependo e não me envergonho", apontou a ex-sister.

A apresentadora questionou a funkeira também sobre o sono dentro da casa: "Dormir era um refúgio. Dormi mesmo, tô ótima, cheguei no Top 5. Foi estratégia", brincou ela, às gargalhadas. "Assumo esse BO, dormi mesmo. Arthur me mimava muito. Tudo era motivo para eu dormir", continuou ela.

Pocah não fez muitas alianças no jogo, mas, segundo ela, Arthur era como um irmão. No paredão, a equipe da cantora usou a hashtag #ForaArthur. Para ela, apesar de entender o motivo, não concordou com a ação: "Acredito que tenham feito para me proteger, mas fiquei triste. Peço desculpas ao Arthur. Quanto à postura do Ronan, fiquei feliz por ele ter defendido o Arthur."



Tretas na casa



Sobre as brigas ao longo do caminho, ela contou que não há ressentimento entre os brothers e que entende o lado de Juliette na discussão que as duas tiveram, após Pocah votar na sister, mesmo depois de afirmar que não votaria: "Entendo o lado da Juliette, meu erro foi não respeitar o momento dela. Ju é muito amorosa. Continuamos amigas e quero levar essa amizade para a vida. Não era a minha intenção votar nela, mas não tive opção".

Já sobre a discussão com Gil, a cantora afirmou que não imaginava que chegaria nesse nível: "Já com o Gil foi uma treta no início do programa, em que ele me chamou de Basculho. Ana Clara inclusive me disse qual é o significado da palavra. Já nos perdoamos e rimos muito depois. Acho que após essa treta nunca mais fui a mesma, fiquei triste, não foi legal, me envergonho disso. Não imaginava que iria tretar nesse nível".