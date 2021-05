Pabllo Vittar divulga capa do primeiro single da nova era artística

CB Correio Braziliense

(crédito: Ernna Cost/ @ernnacost)

A cantora pop Pabllo Vittar inicia uma nova era artística em 2021 e, depois de alguns teasers nas redes sociais, divulgou a capa oficial do single Ama, sofre e chora. O trabalho será lançado nesta quinta-feira (6/5), às 21h, e terá clipe divulgado na sexta-feira (7/5), ao meio dia, pelo canal do YouTube da artista.

A divulgação da nova era começou a gerar ainda maior curiosidade no público, quando Pabllo anunciou que estava noiva, em apresentação ao lado de Preta Gil, no BBB21. Outra provocação aos fãs se deu por meio da criação de uma playlist spoiler, com um enigma, para que descobrissem o título da nova canção. A artista listou na plataforma de streaming Deezer uma série de músicas famosas do seu repertório e os fãs perceberam que, juntas, as iniciais de cada canção formam a frase Ama sofre chora. Confira:

Gente a Pabllo serviu easter eggs na playlist do deezer, to passada com a esperteza da mãe. https://t.co/yUDai0rYqB — Lucas (@LucasPCO80) April 29, 2021

O single é o primeiro do novo álbum da cantora, que deve ser lançado ainda este semestre.