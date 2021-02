Pabllo Vittar pede que Boninho a deixe cantar no BBB21 em homenagem a Gil

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/Instagram)

Pabllo Vittar movimentou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (19/2) ao pedir que Boninho a deixasse fazer um show no Big Brother Brasil (BBB21). No Twitter, Pabllo comentou que gostaria de homenagear o participante Gilberto: "Boninho me leva pra cantar pro Gil nunca te pedi nada!!!"

A ideia surgiu após Gil comentar com Lumena, Camilla e João que a música Indestrutível, de Pabllo Vittar, fazia parte da trajetória dele. O brother afirmou que a canção significava tudo para ele e se mostrou arrepiado só de falar sobre.

boninho me leva pra cantar pro Gil nunca te pedi nada !!! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) February 19, 2021

Nos comentários, outras drags, fãs e famosos apoiaram a ideia. "Boninho faz alguma coisa" escreveu a cantora Gloria Groove. "O Brasil está pedindo, Boninho", comentou Lia Clark. "Quando a Pocah vier pra cantar Bandida junto", sugeriu um fã, desejando a saída da funkeira Pocah, que faz feat com Pabllo na música.