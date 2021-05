Paulo Gustavo tem piora e situação do humorista é de extrema gravidade

AF Augusto Fernandes

(crédito: Globo/Victor Pollak)

O quadro de saúde do humorista Paulo Gustavo, infectado com a covid-19 desde 13 de março, regrediu nas últimas 24 horas. Devido a uma fístula bronquíolo-venosa, inflamação na região dos pulmões que possibilita a passagem de ar na corrente sanguínea, o ator apresentou um quadro de embolia gasosa disseminada.

Na tarde de domingo (2/5), a equipe que acompanha Paulo Gustavo chegou a diminuir o nível de sedação do ator, o que permitiu que ator ficasse algumas horas acordado e interagindo com o marido dele, o dermatologista Thales Bretas, e com médicos. Por conta da embolia, contudo, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais do humorista. A situação clínica dele, no momento, é instável e de extrema gravidade.

Leia o boletim médico mais recente sobre a situação de Paulo Gustavo:

"Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido.

À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa.

Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade.

A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações para uma recuperação de Paulo Gustavo, assim como das demais pessoas acometidas por essa doença terrível."