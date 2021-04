Paulo Gustavo está com pneumonia bacteriana, mas quadro é estável

JG Jéssica Gotlib

Internado desde 13 de março por complicações da covid-19, Paulo Gustavo segue em estado grave e sedado. De acordo com o boletim médico desta segunda-feira (26/4), há uma bactéria que causa nova pneumonia no ator. Essa infecção está sendo “eficientemente tratada” e que têm surgido “evidências de melhora na função pulmonar”, ainda de acordo com a nota.

O tom do informe é positivo e coloca que essas mudanças no quadro geral do paciente são comuns. “Há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes, fato que aumenta as nossas esperanças na boa recuperação do paciente”, diz o relatório.

Outro ponto positivo ressaltado pela equipe é que Paulo Gustavo apresenta “sinais de interação com o meio” mesmo ainda sedado.

Família agradece o carinho

No comunicado oficial enviado à imprensa, a família do ator pediu que os fãs continuem enviando boas energias para a recuperação de todos que lutam contra a covid-19. Eles também agradecem todo o carinho e orações que têm recebido de anônimos e famosos.

A mensagem foi replicada pela irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral, no Instagram junto a uma foto dele com a legenda “Força irmão. Te amo”.







