The Weeknd volta a chamar Grammy de 'corrupto', mesmo após mudança de regras

CB Correio Braziliense

Segundo o artista, não é possível dar crédito à premiação após ela admitir corrupção - (crédito: Reprodução/Getty Images)

A organização do Grammy anunciou uma mudança que elimina os comitês “secretos” de revisão de nomeações. O cantor The Weeknd ficou de fora das indicações da premiação de 2021, apesar de ter um dos maiores álbuns e o single mais transmitido do ano com After hours e Blinding lights, respectivamente. De acordo com informações da revista norte-americana Variety, esses comitês "secretos" tiveram papel importante na exclusão do cantor nas indicações.

Mesmo tendo sido a influência para a mudança da regra do Grammy, The Weeknd declarou à Variety que "a confiança foi quebrada por tanto tempo entre a organização do Grammy e os artistas que seria imprudente levantar uma bandeira da vitória". Porém, o cantor reconhece que é um "começo importante".

Após o anúncio de que The Weeknd não foi indicado a nenhuma categoria do Grammy 2021, o artista declarou boicote e jurou não participar da cerimônia de premiação.



The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020



"O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria...", escreveu o cantor na rede social.

Agora, após o anúncio da mudança, The Weeknd permanece com o boicote. "Acho que a indústria e o público precisam ver o sistema transparente realmente em jogo para que a vitória seja comemorada, mas é um começo importante”, disse ele à Variety. “Eu continuo desinteressado em fazer parte do Grammy, especialmente com sua própria admissão de corrupção por todas essas décadas. Não vou me inscrever no futuro", completou.