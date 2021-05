Beyoncé homenageia Paulo Gustavo: "Descanse em paz"

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/Victor Pollak)

Um tributo em homenagem ao ator Paulo Gustavo foi incluído no site da cantora Beyoncé na manhã desta quarta-feira (5/5). “Paulo Gustavo, descanse em paz”, escreveu a artista, que também acrescentou uma foto do humorista. A homenagem vem após a morte do comediante, na última terça-feira (4/5), em decorrência da covid-19.

Site oficial da Beyoncé homenageia Paulo Gustavo (foto: Reprodução/Site oficial da Beyoncé)

Paulo Gustavo sempre se assumiu fã de carteirinha de Beyoncé e frequentou diversos shows da artista ao redor do mundo, compartilhando os momentos nas redes sociais.







Durante a carreira na comédia, Paulo Gustavo parodiou a cantora pop algumas vezes. No programa 220 volts, o ator fez performances de músicas como End of time e Run the world (girls) como forma de homenagear a artista.

Outros famosos, como Tatá Werneck, Xuxa, Preta Gil e Luciano Huck, também se manifestaram sobre a morte do ator.