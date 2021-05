JG Jéssica Gotlib

Além de trabalhar para diversas marcas e revistas, Willian também ganhou notoriedade no meio por ilustrar livros infantis e romances - (crédito: Reprodução/Instagram)

O designer gráfico e ilustrador paranaense Willian Santiago é mais uma das mais de 400 mil vítimas da covid-19 no Brasil. Internado há um mês em uma UTI em Londrina (PR), Santiago não resistiu às complicações da doença e faleceu no fim da noite de terça-feira (4/5). A família confirmou o óbito ao portal G1.

Em nota, a plataforma em que Willian dava cursos on-line de ilustração lamentou a perda do artista. “Certa vez, numa entrevista, Willian disse querer que seu trabalho 'criasse sentimentos de alegria'. Nisto, não poderia ter sido mais bem-sucedido. Ele e sua obra, uma celebração da beleza, da simplicidade e da imaginação, repleta de detalhes, jamais serão esquecidos. (...) Nossas mais sinceras condolências à família e amigos, seu talento artístico permanecerá repleto de inspiração, cores, sensibilidade e alegria”, diz o texto publicado pelo portal Domestika.

Mesmo jovem, Santiago teve uma carreira de sucesso. Com o projeto Kidsbook, foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2017. Ele ainda teve trabalhos publicados por empresas e editores no Brasil e em países como Inglaterra e Alemanha. É dele, por exemplo, o traço que conta a história O sétimo gato, de Luís Fernando Veríssimo, lançada em 2016 pela fundação cultural.

Bom dia pessoal! Ilustrei um ebook para o Itaú, com texto do Luis Fernando Verissimo, é a primeira vez que ele escreve... Publicado por Willian Santiago . ilustração em Quinta-feira, 14 de julho de 2016

Combinando cores de alto contraste e traços marcantes, o ilustrador também teve trabalhos publicados fora do país, caso da revista alemã Friday Magazin, e diversas parcerias com editoras inglesas, como a capa de Mockingbird, escrito por Kathryn Erskine.

Ilustrações para a revista alemã Friday Magazin

mais detalhes do projeto: https://www.behance.net/gallery/41790987/zodiac Publicado por Willian Santiago . ilustração em Quarta-feira, 17 de agosto de 2016

Em parceria com a editora inglesa Usborne, refiz a capa do premiado livro "Mockingbird", escrito por Kathryn Erskine . A... Publicado por Willian Santiago . ilustração em Quinta-feira, 6 de julho de 2017

Recentemente, ele também fez trabalhos para marcas conhecidas do público brasileiro, como os desenhos da campanha de Natal da Natura.

A Natura me convidou pra ilustrar sonhos.

E se neste Natal, além de presentes, compartilhássemos o sonho onde todo mundo pode ser o que quiser ??? Publicado por Willian Santiago . ilustração em Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020

O sepultamento de Willian Santiago será nesta quarta em Londrina.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Willian Santiago (@willian_santiago)