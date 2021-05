Brasil recebe mais 628 mil doses da Pfizer nesta quarta-feira (5/5)

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Aris Messinis/AFP - 23/4/21)

O Brasil recebe, nesta quarta-feira (5/5), mais um lote da vacina Comirnaty, desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. Ao todo, 628.290 doses do imunizante contra a covid-19 chegarão ao país no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 19h55.

O país já recebeu 1 milhão de doses da vacina da Pfizer na última semana. As unidades foram repassadas às 27 capitais brasileiras, em razão das baixas temperaturas necessárias para a refrigeração das vacinas. O Ministério da Saúde não detalhou como será feita a distribuição das novas 628 mil doses.

O novo lote faz parte da remessa de 2,5 milhões de doses esperada para chegar no mês de maio no Brasil, segundo a última projeção contratual de entregas de vacinas divulgada pelo Ministério da Saúde. Com a entrega das 628 mil doses, a farmacêutica ainda precisa entregar ao país este mês 1,8 milhão de imunizantes.

“Estamos muito honrados em colocar nossos recursos científicos e produtivos a favor da vacinação da população brasileira contra a covid-19 o mais rapidamente possível”, disse a presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez.

Novo contrato

O governo federal assinou, em 19 de março, um contrato com a Pfizer que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na última segunda-feira (3) que o país está perto de assinar um novo contrato com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de vacinas contra a covid-19. Segundo o ministro, o novo contrato prevê a entrega de 35 milhões de doses em outubro.