Tatá Werneck pede no Twitter: "Parem de negar a realidade"

CB Correio Braziliense

Tatá Werneck foi uma das famosas que pediram orações pela recuperação de Paulo Gustavo - (crédito: Reprodução/Twitter)

A humorista Tatá Werneck foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira (6/5) fazer um apelo aos seguidores dela nas redes sociais. Abalada com a morte do amigo e também ator Paulo Gustavo, ela pediu para que os fãs dela levem a pandemia de covid-19 a sério.

"Quando eu acordo me dá uns minutos de esperança de que seja mentira. Depois dá um desespero. Um desespero! Pelo amor de Deus! Olhem para o que aconteceu com o Paulo! Mesmo com os melhores recursos do mundo ele não sobreviveu! Levem a sério! Parem de negar a realidade", escreveu.

Quando eu acordo me dá uns minutos de esperança de que seja mentira. Depois da um desespero. Um desespero! Pelo amor de Deus! Olhem pro que aconteceu c Paulo! Mesmo c os melhores recursos do mundo ele não sobreviveu! Levem a sério! Parem de negar a realidade — Tata werneck (@Tatawerneck) May 6, 2021

Paulo Gustavo morreu na última terça-feira (4/5) depois de lutar 53 dias contra a covid-19. O corpo dele deve ser cremado nesta quinta-feira (6/5) em cerimônia restrita a familiares e amigos mais próximos.