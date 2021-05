"Para sempre te amaremos": perfil de Paulo Gustavo posta despedida

RN Ronayre Nunes

Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira (4/5) após longa luta contra a covid-19 - (crédito: Reprodução/Twitter)

O perfil oficial do ator e humorista Paulo Gustavo no Twitter se despediu nesta quarta-feira (5/5) do carioca. Após uma longa luta contra a covid-19, Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira (4/5).



O texto lembrou da trajetória do artista no cinema e dos grandes personagens de Paulo Gustavo junto a uma imagem de alguns trabalhos do humorista: "Sempre existirá um pouco do Paulo em cada um de nós, seja a Dona Hermínia, aquela mãe que tanto se dedica aos seus filhos, seja o Aníbal, aquele melhor amigo que a gente leva pra vida toda e tantos outros, que marcaram e continuarão marcando o mundo do teatro, do cinema, da TV. O mundo da arte”.

Por fim, a mensagem lembra da importância do trabalho de Paulo Gustavo para o país e o quanto sua memória ficará com os telespectadores: “O Paulo não merece o mundo, o Paulo sempre teve o mundo, ele é brilhante e vai continuar brilhando em nossos corações, seu legado é irredutível, sua trajetória é perfeita. Paulo Gustavo, pra sempre te amaremos, nosso muitíssimo obrigado”.