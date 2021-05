Power couple terá "capa de intimidade" contra vazamento de nudes

CB Correio Braziliense

Adriane Galisteu apresenta o Power couple 5 - (crédito: Edu Moraes/ TV Record)

O reality show Power couple, que estreia neste domingo (9/5) na Record, terá uma novidade para garantir a privacidade dos 13 casais que participam do programa. É o que o diretor Rodrigo Carelli chamou de "capa de intimidade" na coletiva de imprensa de lançamento da atração.

O mecanismo é simples: é uma capa mesmo que os casais poderão colocar nas câmeras na hora dos momentos de intimidade deles. "As câmeras que estão nos quartos são robóticas, elas estão numa altura mais baixa do do que o normal. E criamos umas capas que eles colocam durante esse período do toque de recolher. É o único protocolo que temos em relação a isso. Mas eles terão esse período de privacidade", explica Rodrigo.

Em Power couple, os casais cumprem provas e apostam dinheiro se vencerão ou não cada etapa, podendo acumular R$ 40 mil até o fim da temporada. Desta vez, o comando será de Adriane Galisteu e participam do jogo o cantor e compositor Filipe Duarte e a modelo e influenciadora digital Nina Cachoeira; Pimpolho e a professora Bibi Paolillo; a apresentadora Adriana Bombom e o advogado Adrien Cunha; a apresentadora e atriz Deborah Albuquerque e o médico Bruno Salomão; a cantora Márcia Fellipe e o produtor musical Rod Bala; o Dj Claytão e a cantora e compositora Medrado; a atriz e cantora Li Martins e o apresentador JP Mantovani; o empresário Matheus Yurley e a influenciadora digital Mari Matarazzo; a cantora Mirella e o cantor Dynho Alves; o Dj JonJon e a empresária Carolina Santos; o cantor Thiago Bertoldo e a atriz Geórgia Fröhlich; a atriz Renata Dominguez e o relações públicas Leandro Gléria; e a dançarina Mirela Janis e o empresário Yugnir.