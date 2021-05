Nintendo anuncia lucro anual recorde de US$ 4,4 bilhões em 2020 e 2021

AF Agência France-Presse

(crédito: PHILIP FONG)

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira (6/5) que registrou um lucro anual recorde de 4,4 bilhões de dólares no período 2020 e 2021, graças ao sucesso das vendas do console Switch, estimuladas pelos confinamentos provocados pela pandemia de covid-19.

Comercializado desde 2017, seu console Switch ganhou um segundo sopro de vida desde o início da crise sanitária, acompanhado também por jogos ultra-populares como "Animal Crossing: New Horizons" ou "Mario Kart 8 Deluxe".

No ano fiscal concluído em março, a empresa de Kyoto (oeste do Japão) registrou um lucro líquido de 480,4 bilhões de ienes (3,7 bilhões de euros), um salto de 85,7% em um ano e um recorde histórico para a empresa.

A Nintendo admitiu, no entanto, que será difícil repetir o resultado no ano fiscal iniciado em abril.

E prevê para 2021/22 um lucro líquido anual de 340 bilhões de ienes (2,6 bilhões de euros), uma queda de 29,2% em um ano.

Além disso, a Nintendo alertou nesta quinta-feira (6/5) que sua produção "pode ser afetada" por dificuldades no fornecimento de peças, em um cenário de escassez global de semicondutores.

O grupo ainda não disse uma palavra sobre uma possível nova versão do Switch que, de acordo com alguns meios de comunicação, poderá ser lançada no final deste ano, com recursos gráficos aprimorados.

A Nintendo lançou o Switch Lite no outono de 2019, um modelo portátil e mais barato.

A gigante japonesa está longe de ter explorado todo o potencial dos jogos para celular para suas franquias atemporais (Mario, Donkey Kong, Zelda, Pokémon...), mesmo que tenha ampliado sua oferta nesta área há alguns anos.

No final de março, a Nintendo também anunciou uma nova parceria com a americana Niantic para lançar um jogo de realidade aumentada para celular a partir do segundo semestre deste ano ao redor do mundo do universo de suas criaturas Pikmin, metade animal e metade planta.

Lançado em 2016, o aplicativo móvel "Pokémon Go" da Niantic tem sido um grande sucesso.

Um parque de diversões ambientado no universo do encanador Mario também foi inaugurado em março em Osaka (oeste do Japão), uma primeira experiência desse tipo para a Nintendo, mas cujo potencial de curto prazo é prejudicado pela pandemia.

Na semana passada, a Sony, grande rival e compatriota da Nintendo, também publicou resultados recordes em 2020/21, impulsionados por sua divisão de videogames e seu novo console PlayStation 5, lançado no final de 2020.