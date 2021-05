Luan Santana convida Juliette para participar do novo clipe 'Morena'

CB Correio Braziliense

Juliette disse que vai pensar sobre o convite - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luan Santana convidou Juliette para ser a musa no novo clipe da música Morena durante o programa do Multishow BBB: A eliminação nesta quarta-feira (5/5). A recém-ganhadora do reality show aceitou a proposta do cantor ao vivo.

"Esperei esse momento para te chamar para ser a minha Morena, do meu novo clipe. Para ser a musa dessa música. Imagino que você tenha tantas decisões para serem tomadas agora, mas eu senti vontade de expor essa minha vontade de ter você no meu trabalho", convidou Luan.

Além disso, o cantor sertanejo comunicou o convite da Sony Music Brasil de chamar Juliette para ser a mais nova contratada da gravadora. A paraibana respondeu que vai estudar a proposta, pois sabe que precisa se preparar para essa missão. “Eu quero estudar só um pouquinho, porque eu ainda não tenho segurança. Meu desejo é grande e talvez eu queira, sim!”, disse Juliette.





Luan Santana convidando Juliette para participar da sua nova música de trabalho, Morena, que será lançada em breve e ela ACEITOU!#BBBaEliminacao pic.twitter.com/j8m2Zh1Lhk — . (@souvenirluan) May 6, 2021





A mais nova milionária do Brasil ganhou o BBB 21 na última terça-feira (4/5) com 90,15% dos votos e tornou-se a vencedora com o maior percentual de votações em uma final tripla do programa. Assim, Juliette possui muita popularidade entre o público e entre os artistas. Ela foi homenageada em música de Carlinhos Brown Juliette, mon amour, de Bruna Ene, com poema de Bráulio Bessa, o xote Errante, e recebeu o convite para regravar Deus me proteja, de Chico César, música que a paraibana cantou no reality.