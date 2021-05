BBB21: Juliette é a campeã, apontam enquetes na internet

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

É isso, a grande final do Big Brother Brasil 21 será nesta terça-feira (4/5) à noite. Com exatos 100 dias de duração, o reality termina com Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk na final do Big dos Bigs — e um estagiário bem cansado.



Brincadeiras a parte, a verdade é que, se nas últimas edições, os finais não tinham sido tão óbvios, dessa vez, o favoritismo da advogada e maquiadora Juliette se destaca em 2021. Sendo um verdadeiro fenômeno de engajamento em redes sociais, a paraibana se tornou a mais seguida da edição e conseguiu bater a marca de 20 milhões de seguidores no Instagram. O sucesso foi tanto, que as marcas já tentam tirar uma casquinha da popularidade da moça nas redes sociais.

E se alguns duvidam dos poderes das redes, vale citar ainda a enquete do Uol, que mesmo não tendo relação direta com a votação do GShow, dá o prêmio para Juliette com 73,09% dos votos (até às 17h50 desta terça).

Histórico

Se movimentando bastante durante toda a edição, Juliette chegou na casa já com a vantagem de estar entre os seis escolhidos do público para evitar o primeiro paredão. Logo de cara, a moça já virou meme depois da “grande” atração por Fiuk.

E se a relação do "casal" amadureceu bastante (especialmente nestes últimos dias), a relação com o finado G3 não deu tanta sorte. Antes favoritos do público, a amizade entre Sarah, Ju e Gil acabou com brigas e algumas mágoas.

Depois de Gil e Sarah se aliarem aos bastiões, Juliette ficou mais próxima especialmente de Viih Tube. Lá dentro as duas viviam altos e baixos, aqui fora parte dos fãs da advogada apontavam uma amizade quase tóxica para Juliette.

A paraibana também viveu seus momentos de tretas. No currículo, a moça brigou desde Karol Conká até o crossfiteiro Arthur. Com os bordões “Pocahs palavras” e o “se secar, borra”, Juliette ganhou o amor do Twitter (importante parâmetro de popularidade no programa).

Por fim, Juliette acabou com a última liderança da edição e eliminou Gil (ao lado de Camilla) para se garantir na grande final.