Mais uma da Ana Maria: apresentadora erra nome de Juliette e vira hit

Depois da vitória da paraibana Juliette no BBB21, uma pequena gafe da apresentadora Ana Maria Braga se transformou em meme, durante mais uma das aguardadas entrevistas dos participantes no Mais Você.

“Juliana, mais um presente aí...” falou a apresentadora durante um anúncio publicitário do programa. Mas nenhuma Juliana participava do matinal desta quarta-feira (5/5). O presente enviado para o patrocinador foi endereçado a Fátima Freire, mãe de Juliette. E era com a ex-BBB que Ana queria se comunicar.

A cena durou menos de dez segundos e a própria Ana Maria se corrigiu logo em seguida. Entretanto, se o print é eterno, o que dizer então dos vídeos, não é mesmo? Ainda mais com o áudio vazado da sister rindo da confusão ao fundo.

A torcida cacto, que acompanhava atenta o programa, logo transformou o assunto em hit e a hashtag “Juliette no Mais Você” se manteve entre as mais comentadas do dia.

Confira algumas das brincadeiras

Teve quem lembrou de uma confusão parecida. “Juliette de Juliana só me lembra Simone e Maraira”, escreveu a dona do perfil Gyo.

Outros, como Carol, se atentaram ao fato de que esse não havia sido o primeiro erro de Ana Maria na manhã. “Ana Maria falando Juliana. Já foi Julietta, agora Juliana”, ressaltou.

Mas o que importou para a torcida mesmo, foi ver a vencedora do BBB21 no programa. “Juliette milionária e a gente reprovada”, brincou a conta identificada como “Bandida e Iludida” depois de compartilhar um print da seguinte conversa: “o que está acontecendo com a aula?”, “sei lá, estou assistindo a Juliette no Mais Você”, “também estava assistindo”.

Juliette milionária e a gente reprovadahh



