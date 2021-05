Começam as gravações da 2ª temporada de ‘Euphoria’

CB Correio Braziliense

A atriz postou fotos do set de gravação da série - (crédito: HBO/ Divulgação)

Zendaya, protagonista da série da HBO, Euphoria, confirmou o início das gravações da segunda temporada da série. A atriz publicou no stories do Instagram algumas fotos de colegas de elenco e da fachada do estúdio no qual a história está sendo gravada.

Em uma das publicações, aparece o ator Angus Cloud, intérprete de Fezco. Na legenda ela diz “senti saudade desse garoto”. Zendaya também compartilhou a foto de outros membros da equipe e afirmou que sentiu falta deles. Para fechar, a atriz publicou a foto da fachada do estúdio com o set de gravações e marcou a conta oficial de Euphoria.

Um grande sucesso, a série estreou em junho de 2019 com oito episódios. A confirmação da segunda temporada veio um mês depois. As gravações estavam previstas para começar em 2020, mas foram adiadas devido à pandemia da covid-19.

O seriado mostra o retorno de Rue, interpretada por Zendaya, à escola depois de passar um tempo em uma clínica de reabilitação. No decorrer da história a personagem passa por altos e baixos, tendo que lidar com sua família, amigos e relacionamentos amorosos.

Sem data de lançamento, a segunda temporada de Euphoria ainda não tem data de lançamento confirmada. Além de Zendaya e Cloud, devem estar de volta à série os atores Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Alexa Demie.