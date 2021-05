Claudia Raia diz que Bruna Marquezine "virou filha" ao namorar Enzo

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/ Reprodução)

Claudia Raia abriu o coração para falar sobre a relação com os filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia. E também falou sobre a relação com a nora e o genro e garantiu que a relação é das melhores.

Em uma entrevista ao jornal carioca Extra, a atriz comentou sobre a boa relação que tem com Felipe, namorado da caçula, e com Bruna Marquezine, com quem o herdeiro assumiu oficialmente o relacionamento recentemente, apesar dos inúmeros burburinhos.



“Meu genro é um amor de menino, somos amicíssimos! Bruna também é muito bem-vinda aqui em casa. Se fazem os meus filhos felizes, se eu vejo os olhinhos deles brilhando, está ótimo pra mim. Não importa quem seja nem de onde venha”, completou.

"A nora vira filha também, o genro vira filhão... Eu adoro cuidar de quem eu amo. Todo mundo tem pantufa aqui em casa, dorme junto. É uma festa! Gosto de família grande. Como tive só dois filhos, aumento com os agregados", comenta.