Perrie Edwards, do Little Mix, anuncia gravidez do primeiro filho

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Perrie Edwards, do Little Mix, agitou os fãs na manhã desta segunda-feira (10/5) ao anunciar a gravidez do primeiro filho. Nas redes sociais, a cantora compartilhou foto no Instagram mostando a barriga já grande, junto com o namorado, Alex Oxlade-Chamberlain, jogador de futebol do Liverpool.

O assunto chegou a ser o segundo mais comentado no Twitter. "Tão feliz por estar nesta jornada selvagem com minha alma gêmea. Eu + Ele = Você. Mal podemos esperar para conhecê-lo, querido Ox!", escreveu Perrie na legenda da publicação.

O jogador também publicou no Instagram sobre a gravidez e brincou: "Alguém tem algum conselho sobre como trocar as fraldas? Muito grato e animado por me tornar um pai. Traga as noites sem dormir".

Leigh-Ane, parceira de banda, anunciou recentemente que também está grávida e comemorou com a amiga: "Muito feliz por vocês dois! E muito feliz por estarmos nessa jornada juntas. Te amo muito". A outra integrante do Little Mix, Jade Thirlwall, fez questão de parabenizar a amiga: "Eu sou a tia mais sortuda do mundo! Amo vocês".