Canal Brasil exibe mostra em homenagem ao cineasta Paulo Thiago

CB Correio Braziliense

Cineasta mineiro Paulo Thiago terá mostra exibida no Canal Brasil - (crédito: Reprodução/Facebook)

O Canal Brasil exibirá, de quarta-feira (12/5) até sábado (15), uma mostra em homenagem ao cineasta Paulo Thiago. Durante a semana, irão ao ar, sempre na faixa da 0h30, quatro das principais produções da filmografia de Paulo, marcada por adaptações de grandes obras da literatura brasileira.



A mostra inicia na quarta-feira com a exibição de Coisa mais linda: histórias e casos da bossa nova, documentário de 2005 que narra o nascimento do movimento musical brasileiro. Na madrugada de quinta-feira, vai ao ar Policarpo Quaresma, o herói do Brasil, filme de 1998 baseado na obra literária Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.



Continuando a homenagem, Vagas para moças de fino trato, vencedor do Troféu Candango (em Brasília) de 1993, é transmitido na madrugada de sexta-feira. Como encerramento da mostra, será exibido O vestido, longa-metragem de 2003 inspirado no poema de Carlos Drummond de Andrade, O caso do vestido.



Formado em Economia e Sociologia pela PUC-Rio, Paulo Thiago se interessou por cinema e literatura desde cedo. Estreou no cinema com A criação literária de João Guimarães Rosa aos 24 anos e, no ano seguinte, realizou seu primeiro longa, Os senhores da terra.