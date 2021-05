Glenn Close rebate crítica de jornal: "Não acho que sou uma perdedora"

CB Correio Braziliense

Glenn Close na cerimônia do Oscar deste ano - (crédito: POOL / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / Getty Images via AFP)

A atriz Glenn Close tem em sua estante 3 Globos de Ouro, 3 Emmys e um prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, além de tantas outras estatuetas. Mas não tem o Oscar. Isso bastou para que o jornal Los Angeles Times a chamasse de "perdedora" em um artigo.

O jornal comparou Glenn a Peter O'Toole e os classificou como os maiores perdedores do Oscar por causa das 8 indicações sem vitória que cada um deles tem. Este ano, ela concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Era uma vez um sonho.

Em entrevista à Associated Press, a atriz de 74 anos, disparou: "Em primeiro lugar, não acho que sou uma perdedora. Quem nessa categoria é um perdedor?". "Você é uma das cinco pessoas homenageadas pelo trabalho que você fez com seus colegas. O que é melhor do que isso?", continua.

A atriz aproveitou para alfinetar a imprensa. "Honestamente, sinto que a imprensa gosta de ter vencedores e perdedores. Então eles dizem: 'Quem usou o pior vestido?' 'quem fez o pior discurso?' Esqueça. Não é sobre isso que se trata", queixou-se Glenn Close.

Glenn Close concorreu ao Oscar de melhor atriz quatro vezes -- A esposa (2019), Ligações perigosas (1989), Atração fatal (1988) e Albert Nobbs (2012) -- e ao de melhor atriz coadjuvante outras quatro -- Era uma vez um sonho (2021), O mundo segundo Garp (1982), Um homem fora de série (1985) e O reencontro (1984).