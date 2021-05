Lily James e Sebastian Stan aparecem irreconhecíveis em fotos de série

CB Correio Braziliense

Lily James e Sebastian Stan como Pamela Anderson e Tommy Lee na série 'Pam & Tommy'

As primeiras imagens de Pam & Tommy, série do Hulu sobre o relacionamento de Pamela Anderson e Tommy Lee, foram recentemente divulgadas nas redes. Nas fotos, os protagonistas Lily James e Sebastian Stan aparecem irreconhecíveis caracterizados de Pamela e Lee.









A trama narrará toda a trajetória do conturbado relacionamento entre o casal, que passou por diversos escândalos ao longo da relação. Entre as polêmicas de Pamela e Lee, se encontram o casamento do casal apenas 96h após se conhecerem e o vazamento de uma sex tape gravada durante a lua de mel.



Além de Lily e Stan, Seth Rogen e Nick Offerman também fazem parte do elenco. Rogen interpretará Randy, homem que roubou a sex tape do casal, e Offerman será Milton “Uncle Miltie” Ingley, produtor da indústria pornográfica. Na direção, estará Craig Gillespie, que já trabalhou com Sebastian Stan no filme Eu, Tonya.









De acordo com o site Deadline, a série contará com oito episódios. Pam & Tommy ainda não tem data de estreia.