‘Brasileirice’: grupo de dança da Rocinha apresenta espetáculo on-line

CB Correio Braziliense

Espetáculo conta a história de um escravo nascido no dia da libertação - (crédito: Karine Lima)

Em 13 e 15 de maio, às 18h, a Cia Livre de Dança, da Rocinha, apresenta o espetáculo Brasileirices, com transmissão on-line e gratuita, a partir do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, nas redes sociais da companhia no Facebook, Instagram e YouTube. Com coreografia e direção artística de Ana Lúcia Silva, Brasileirices traz outras linguagens além da dança, como o canto, o folclore, o teatro, e ritmos característicos da dança afro-brasileira, entre eles: cafezal, lundu e batuque.

O enredo conta a história de um jovem que descobre que nasceu no dia em que a Lei do Ventre Livre foi promulgada, mas ainda assim passou a vida inteira como escravo. O ritmo do espetáculo é ditado pela percussão ao vivo do mestre Alexandre Pires e de Kayo Ventura. Em cena, estão os bailarinos Yara Silva, Gleyce Lima, Junior Andrade, Mayara Arruda, Ana Gregório e Canela Monteiro. Brasileirices estreou em 2016, no Quilombo Fazenda Machadinha, em Quissamã, no Norte Fluminense, e foi contemplado com o prêmio Territórios Culturais.

Para a diretora artística, apresentar o espetáculo em 13 de maio evoca reflexões significativas. “Nessa data, em 1888, foi promulgada a lei Áurea que, juridicamente, acabaria com a escravidão no Brasil. Apesar de ter seu valor histórico, essa data tende a ser vista de uma maneira romanceada. Não podemos deixar de reconhecer que a abolição não resolveu questões essenciais acerca da inclusão dos negros libertos na sociedade brasileira, que reflete diretamente na desigualdade e no racismo estrutural dos dias de hoje. O espetáculo é sobre isso”, reflete Ana Lúcia, em material de divulgação.

Serviço

Brasileirice - Espetáculo de dança afro brasileira da Cia Livre de Dança

Por meio de transmissão ao vivo no Facebook, Instagram e YouTube. Em 13 e 15 de maio (quinta e sábado), às 18h. Gratuito. Livre.