Prima de Elizabeth II critica família real: "fui ensinada a sentar e calar"

A princesa Olga Romanoff, prima da Rainha Elizabeth II, fez algumas declarações polêmicas sobre a visão que tem da família real britânica. Em entrevista ao programa Lorraine, ela falava sobre o próximo documentário que irá lançar, The queen and her cousins, que explora a relação da rainha com a família, além de discutir algumas ligações como a do lorde Ivar Mountbatten com a realeza.

Queen's distant cousin Princess Olga Romanoff says she was taught to 'sit down and shut up' rather than 'air dirty linen in public' - and that she was 'horrified' at being dubbed one of Prince Charles' potential brides https://t.co/7RxXSRfgA7