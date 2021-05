Irmã faz homenagem a Paulo Gustavo: "Seu amor está em todos nós"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, prestou homenagem ao ator e compartilhou um texto nas redes sociais falando sobre a saudade que está sentindo dele e sobre o legado que ele deixou. No Instagram, ela compartilhou a última foto que tirou com o humorista, segurando a mão dele no hospital: "Essa foi a nossa última foto, um pouco antes da sua passagem, sempre de mãos dadas, sempre e para sempre!"



Juliana, falou ainda sobre como Paulo tratava as coisas com leveza: "Sim, meu irmão tratava todas as questões políticas com amor, leveza, alma, alegria e humor! Ele me dizia que o humor que ele fazia, iria transformar até o intransformável. Ele era muito otimista! Que um dia iriam existir mais pessoas boas do que ruins!".

"Não deu tempo pra ele estar com todos nós nessa vida terrena, sentindo na prática todo esse movimento e evolução pelo que ele tanto lutava. Ele ficava tão feliz com cada pessoa que escrevia pra ele dizendo que ele a tinha curado disso e daquilo!", continuou a irmã na legenda da publicação.

Juliana se declarou mais uma vez para o ator: "Eu te amo tanto irmão. Talvez você soubesse, no seu inconsciente, que a sua passagem por aqui seria rápida! Só consigo pensar nisso, na sua rapidez de acontecer logo o que você tanto queria, pra você poder assistir a tudo isso! O seu sonho! Todas as pessoas realizadas, todas as pessoas felizes e sem passar perrengue!".

Ela acrescentou ainda falando sobre a vacina contra a covid-19, que o ator não conseguiu tomar: "Você sempre uniu todos os amigos e todos nós viramos amigos e vamos continuar assim, porque o seu amor está em todos nós! Não deu tempo de você tomar a vacina, irmão, e agora você é a luz mais linda que vai me ajudar a seguir em frente e realizar o meu sonho que você tanto acreditava, até mais do que eu!"

"Você me dizia que eu era o seu anjo da guarda, e agora você é o meu, até nos encontrarmos de novo! Nem preciso dizer pra você ficar em paz, porque já tenho essa certeza! Jesus vai grudar em você de tanto rir! Te amo, Tatau! Obrigada a todos pelas orações!", finalizou.