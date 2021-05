Jornadinha Literária recebe Ivan Zigg nesta quarta-feira (12/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Jornadinha literária/Divulgação)

O ciclo de conferências da ‘Jornadinha Literária’ contará, nesta quarta-feira (12/5), com a participação do escritor e ilustrador Ivan Zigg. Durante o encontro, intitulado ‘A ilustração é mais que palavra em imagem’, o artista abordará a evolução das publicações e a contribuição do gênero para ampliar as fronteiras dos leitores. O evento, que ocorrerá às 14h, será aberto ao público mediante inscrição feita via e-mail.

O encontro com Zigg tem como objetivo mostrar que as imagens deixaram de ser apenas um suporte à leitura do texto e se tornaram um diálogo com a escrita, podendo até figurar histórias paralelas. Compartilhando da experiência adquirida durante a carreira, o artista ressaltará a importância de todos os elementos da leitura, do design à escrita.

Ivan Zigg é escritor e ilustrador de mais de cem livros e vencedor do Prêmio Jabuti de melhor ilustração para livro infanto-juvenil de 2004. Além do viés literário, o artista ministra oficinas de encontros criativos e se apresenta com o espetáculo teatral De A a Zigg.





Serviço

Conferência ‘A ilustração é mais que palavra em imagem’

12 de maio, às 14h.

Inscrições pelo e-mail jornadaliterariadf@gmail.com. Gratuito.