9 milhões: Carla Diaz comemora marca de seguidores no Instagram

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

Não é nada de tão fenomenal quanto os 28 milhões de Juliette, mas a atriz Carla Diaz também está toda feliz com a marca de 9 milhões de seguidores no Instagram. Nesta quarta-feira (12/5), a moça foi a público celebrar a marca.



"Que felicidade, Brasil! Somos 9 milhões por aqui! Só tenho a agradecer a todos vocês que me acompanham. Muito obrigada! Como eu amo vocês!", escreveu Carla ao posar com balões em um hotel de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Famosa pela participação no Big Brother Brasil 21, a atriz caiu nas graças do público ao incorporar um dummy ao retornar de um paredão falso dentro do reality. Entretanto, não demorou para as graças serem abaladas com o relacionamento atropelado com o instrutor de crossfit, Arthur.