Apresentadora Livia Andrade encontra cobra em casa: "São sinais"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Livia Andrade compartilhou com os seguidores dela nas redes sociais o momento em que encontrou uma cobra em casa, em São Paulo. No stories do Instagram, a apresentadora contou que teve dificuldade de retirar o animal: "Foi difícil porque ela teimava e voltava. Se ela voltar e bater na porta novamente, vou convidar para entrar e tomar uma xícara de café".

Ela fez questão de contar que não matou a cobra e reforçou aos fãs que mesmo sendo um animal perigoso, não é necessário matar, apenas ter cuidado para tirar ou pedir que alguém leve o animal para outro lugar. "Como eu moro no meio do mato, apareceu. Muita gente está perguntando e vou dizer: não matei a cobra. Peguei a cobra e a levei para longe", garante.

Livia contou que a cobra não era venenosa e explicou que não tem medo dos animais: "Não tenho medo de cobra, mas tem que ter cautela. Temos que tomar cuidado especialmente com as cobras venenosas, e essas eu estou bem acostumada a encontrar no meu caminho. A gente vai aprendendo a lidar com essas coisas e vai sobrevivendo ao veneno e ficando mais forte".

Por fim, a apresentadora contou sobre a simbologia que acredita ter essas situações: "Neste ano, não foi a primeira vez que cobras apareceram para mim — e nem foram na mesma casa, nem no mesmo país. O que eu acho disso? Acho que são sinais, avisos".

"Qual a relação desses acontecimentos com a minha vida? É como se fosse uma perseguição porque são em diferentes lugares. A cobra vai até onde eu estou, chega até a porta, olha para a minha cara. A mensagem que tiro disso é: a maldade, o veneno e a perseguição continuam direcionadas a você. Não importa o país, a casa, o hotel", finalizou.