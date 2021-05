Juliette Freire, campeã do BBB21, será apresentadora do "É de casa", diz site

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Além de ser a campeã do Big Brother Brasil (BBB21), a paraibana Juliette Freire conquistou uma série de novas oportunidades de trabalho fora da casa. A maquiadora, que está com cerca de 28,7 milhões de seguidores no Instagram, se prepara para estrear na carreira de apresentadora do programa É de casa, da TV Globo.

De acordo com Nelson Rubens, do TV Fama, a advogada já está com tudo pronto para assumir o comando do programa, que vai ao ar todos os sábados pela manhã: "É uma espécie de estágio. Até o Tiago [Leifert] já participou, André Marques, Thelma".

Juliette terá a oportunidade de trabalhar ao lado do time de apresentadores do programa, como Ana Furtado, Cissa Guimarães, Patrícia Poeta e Manoel Soares.