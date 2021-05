Thales posta foto do casamento com Paulo Gustavo: "Tudo foi especial"

CB Correio Braziliense

Dia do casamento de Paulo Gustavo e Thales Bretas - (crédito: Instagram/ Reprodução)

Viúvo do ator Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas lembrou nesta quarta-feira (12/5) o casamento deles, em dezembro de 2015. Com uma foto no Instagram, Thales se declarou mais uma vez ao marido e pediu que o tempo o ajude a entender a partida do humorista. Paulo Gustavo morreu no último dia 4 de maio, devido a complicações da covid-19.

"Essa foto foi do dia do nosso casamento, lindamente celebrado pela Andrea Pacha. Na foto, detalhe do Paulo Gustavo segurando o livro dela, A vida não é justa, que eu quero muito ler agora. Por mais que eu tente não sentir isso, porque sei que sou muito agraciado e que muitas pessoas sofrem perdas tão grandes ou ainda maiores diariamente, de vez em quando isso passa pela minha cabeça nesse momento de dor", escreveu Thales na legenda.

O médico ainda lembrou que Paulo Gustavo "foi levado por uma doença viral para a qual já tinha vacina" e disse que "a justiça que conhecemos, humana, é muito menor que a divina, que rege sobre tudo. Dizem que tarda, mas não falha. Então, que o tempo me ajude a entender".

Nos comentários, amigos famosos, como Tatá Werneck, confortaram Thales. "Te amamos muito", escreveu a atriz. A apresentadora Angélica disse que é "difícil mesmo tentar entender". E a atriz Guilhermina Guinle ressaltou que " todos esses sentimentos vão vir, toda essa dor vai existir e a saudades vai ser eterna. Mas pensa só em uma coisa agora: na sorte, no quanto você é privilegiado de ter convivido com um ser humano tão especial como o Paulo. De ter sido escolhido por ele, ter sido amado profundamente por ele".