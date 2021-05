Campeã do BBB21, Juliette é disputada por três gravadoras

CB Correio Braziliense

Juliette diz que ainda está pensando na carreira musical - (crédito: Divulgação)

A ganhadora do Big Brother Brasil 21, Julliette Freire, recebeu propostas das gravadoras Sony Music, Warner e Universal, todas interessadas na carreira musical da paraibana. Durante o reality, a participante encantou os brasileiros com sua voz.

Mesmo com tantas propostas, a ganhadora do BBB afirmou que não se sente pronta para se tornar cantora e precisa estudar canto antes. “Vou fazer o que trouxer paz e felicidade, porque dinheiro eu já tenho”.

Durante o programa BBB, do Multishow, o cantor Luan Santana comentou com a paraibana que a Sony Music está de portas abertas para futuros trabalhos. O cantor convidou a advogada para participar do clipe Morena, novo single do sertanejo. Ele acredita que Juliette tem um grande potencial para carreira musical.

A Warner também mostrou interesse pela campeã do BBB21 e, se for para convencer Juliette, conta com o apoio da cantora Anitta. Na terça-feira (11/5), a própria paraibana postou em suas redes sociais que está hospedada na casa de Anitta enquanto a cantora está fora do país. A Universal, assim como as outras produtoras, enxergam em Julliette um futuro na música, mas ela ainda precisa de um tempo para moldar a carreira musical.