Netflix anuncia produção de sequência para o filme 'Enola Holmes'

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix anunciou a produção de uma sequência para o filme original Enola Holmes (2020). O primeiro enredo conta a história da engenhosa irmã mais nova de Sherlock Holmes, que investiga o desaparecimento misterioso da mãe. O sucesso da plataforma reúne Millie Bobby Brown (Stranger things), Henry Cavill (O homem de aço) e Helena Bonham Carter (Alice no país das maravilhas) no elenco principal e é dirigido por Harry Bradbeer, com roteiro de Jack Thorne.

Brown e Cavill confirmaram o retorno aos personagens na nova produção. A Netflix também renovou a parceria com o diretor e o roteirista. Em comunicado enviado ao portal Deadline, Millie comemorou: “Mal posso esperar para trabalhar novamente com minha família de Enola Holmes! Ela tem um lugar especial no meu coração, já que Enola é tão forte, destemida, inteligente e corajosa. Estou muito animada para os fãs verem a continuação de sua jornada”.

Enola Holmes adapta a série literária Os mistérios de Enola Holmes, de Nancy Springer. Os livros, que começaram a ser publicados em 2006, acompanham a jovem Enola enquanto ela faz suas investigações. O primeiro deles é intitulado The case of the missing marquess (O caso da marquesa desaparecida, em tradução literal).

Ainda não há previsão de estreia ou enredo divulgado para o novo filme. O primeiro foi lançado em setembro do ano passado e está disponível no catálogo da Netflix.