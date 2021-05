Filha de Pocah imita Gil do Vigor e conquista a internet

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A filha de 4 anos de Pocah redefiniu os padrões de fofura na internet. A cantora compartilhou no stories um vídeo em que Toya recebe um vídeo de Gil, colega de Pocah no confinamento do BBB21.

Fã do economista, Toya recebeu, por meio de Pocah dois vídeos dele dedicados à garotinha. Ele diz a Toya que a ama tanto quanto ama Pocah e que a briga deles dentro do programa foi uma "brincadeira".

"Está pronta", Pocah pergunta a Toya, que logo começa a imitar Gil, gritando que estava indignada e queria ir para o paredão e sair da casa. Pocah se divertiu e compartilhou o momento com os fãs.