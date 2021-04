BBB21: Pocah se emociona ao reencontrar a filha após a eliminação; assista ao vídeo

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

A cantora Pocah emocionou a todos nas redes sociais após compartilhar um vídeo do reencontro com a filha, Toyah. Após ser eliminada com 73,16% do Big Brother Brasil (BBB21), a funkeira finalmente teve o tão esperado momento com a pequena, após mais de 100 dias confinada.

O reencontro foi na madrugada desta sexta-feira (30/4): "O reencontro de Pocah e Toyah é com certeza a coisa mais linda que você vai ver hoje. Aprecie", foi escrito na legenda do vídeo das duas.

O reencontro de Pocah e Toyah é com certeza a coisa mais linda que você vai ver hoje.

Aprecie: pic.twitter.com/eRb4NDlWMr — POCAH ???? (@Pocah) April 30, 2021

A cantora confirmou que estar longe da filha foi um dos maiores desafios enquanto estava no reality. Pocah afirmou ainda, que a filha de 5 anos é super fã do reality e que estava ciente de que a mãe iria participar, além de fazer uma música para motivar a ganhar.

"Ficar longe da Vitória foi o meu maior desafio. Eu concilio a minha carreira para ficar o mais tempo perto dela. Quando recebi o convite para o BBB, não hesitei. Fiz pelos meus sonhos e para dar um futuro brilhante a Vitória. Mas ela entendeu, para mim ela não é uma criança, é uma anã de 35 anos, muito avançada, tenho muito o que aprender com ela. Eu fui para o BBB por ela e para ela".

Nos comentários, os fãs e amigos famosos de Pocah elogiaram muito o momento. "Eu to chorando, deixo aqui registrada a minha admiração por vc", "Eu to desidratada vendo esse vídeo, coisa mais linda" e "Que vídeo mais emocionante" foram alguns dos comentários recebidos.