Novo visual: Gretchen surpreende ao aparecer nas redes com cabelo curto

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Mais uma vez surpreendendo os fãs, Gretchen não se contentou com o mesmo visual por muito tempo e apareceu com o cabelo curto. Nas redes sociais, a cantora mostrou que abandonou o alongamento por um tempo e decidiu apostar em fios mais curtos, na altura do ombro.

"Então meus amores, olha a Gretchen 2021. Modernésima, cabelo curtinho, pra gente variar na vida né? Eu amei, está muito fofo. Gente, Gretchen 2021, garota do Pará. Estou me amando muito", falou a rainha do rebolado nos stories do Instagram.

Na manhã desta sexta-feira (14/5), Gretchen revelou nos stories do Instagram que tirou o mega hair devido a uma campanha de que irá participar de um novo modelo de alongamento de cabelo: "Eu vou ficar de cabelo comprido de novo, é que eu tirei o alongamento para dar um descanso e para vocês verem que eu recuperei meu cabelo".

Ela relembrou ainda o problema que teve há algum tempo com um corte químico e comemorou a recuperação dos fios: "Agora não tenho mais, esse é o meu cabelo natural. Eu estou muito feliz que ele voltou e agora o dia que eu quiser tirar meu alongamento, posso tirar porque agora ele já está saudável".